10 августа, 02:48

WP: США не приглашали Зеленского на встречу Путина с Трампом

Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bloomberg

Администрация США не направляла приглашения главе киевского режима Владимиру Зеленскому для участия во встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Напомним, американский телеканал NBC News ранее сообщал, что Белый дом рассматривает возможность трёхстороннего формата. Президент США якобы не исключает участия бывшего комика из Киева.

Сам Зеленский ничего не говорил про своё возможное участие, а лишь предъявлял претензии. Он подчеркнул, что вопрос о территориальной целостности Украины чётко прописан в конституции, и страна не намерена отступать от этой позиции.

