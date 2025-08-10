WP: США не приглашали Зеленского на встречу Путина с Трампом

Администрация США не направляла приглашения главе киевского режима Владимиру Зеленскому для участия во встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Сам Зеленский ничего не говорил про своё возможное участие, а лишь предъявлял претензии. Он подчеркнул, что вопрос о территориальной целостности Украины чётко прописан в конституции, и страна не намерена отступать от этой позиции.