NBC: Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску
Владимир Зеленский. Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Белый дом рассматривает возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщили информированные источники американскому телеканалу NBC News.
Анонимный собеседник СМИ подтвердил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения. Администрация США пока не определилась с форматом участия лидера киевского режима, включая возможность его присутствия во время запланированной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Источники также отметили, что президент Трамп не исключает возможности трёхстороннего саммита. Однако в настоящее время основные усилия Белого дома сосредоточены на организации двусторонней встречи, инициатива проведения которой, по их данным, исходила от российского президента.
Напомним, что 15 августа на Аляске запланированы переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Кремль считает выбор этого места для встречи вполне оправданным. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что главные темы обсуждения будут касаться долгосрочных решений по урегулированию конфликта на Украине.