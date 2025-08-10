NBC: Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску

Белый дом рассматривает возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщили информированные источники американскому телеканалу NBC News.

Анонимный собеседник СМИ подтвердил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения. Администрация США пока не определилась с форматом участия лидера киевского режима, включая возможность его присутствия во время запланированной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.