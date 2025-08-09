Встреча Путина и Трампа
9 августа, 17:57

Украине предрекли болезненные потери после переговоров Путина и Трампа

CNN: Саммит на Аляске может привести к катастрофическим для Украины последствиям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске могут обернуться катастрофическими последствиями для Украины. Такой прогноз содержится в аналитическом материале телеканала CNN.

«Трудно представить, как из этой встречи может появиться сделка, которая не уничтожит Украину», пишет автор материала Ник Пейтон Уолш.

По данным CNN, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита. Обсуждаемый план предполагает, что Украина может уступить территории ДНР и ЛНР, а также часть Сумской и Харьковской областей в обмен на прекращение огня. Аналитики называют это медленным, но неизбежным поражением Украины.

Киев и ЕС представили свою позицию к саммиту Путина и Трампа
Напомним, 15 августа на Аляске состоятся переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Кремль счёл выбор места встречи оправданным. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что лидеры обсудят варианты урегулирования украинского конфликта на долгосрочной основе. Возможен и визит Владимира Зеленского. В США рассчитывают на значимый прогресс по итогам саммита. Аляска как место встречи выбрана неслучайно. Между тем, Зеленский выражает серьёзную обеспокоенность предстоящими переговорами.

