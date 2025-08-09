Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать важным шагом к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об это сообщило издание The American Conservative.

«Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта», — говорится в публикации.

На данный момент положение киевской армии на фронте ухудшается, в то время как Москва сохраняет значительное военное превосходство. Скорее всего, прекращение военных действий будет достигнуто посредством постепенных шагов, а не одномоментного решения. Сама по себе историческая встреча Путина и Трампа может привлечь внимание обеих сторон к необходимости стремиться к миру.