В США предрекли прорыв на исторической встрече Путина и Трампа на Аляске
AC: Встреча Путина и Трампа может приблизить достижение мира на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2018 году в Финляндии. Обложка © kremlin.ru
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать важным шагом к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об это сообщило издание The American Conservative.
«Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта», — говорится в публикации.
На данный момент положение киевской армии на фронте ухудшается, в то время как Москва сохраняет значительное военное превосходство. Скорее всего, прекращение военных действий будет достигнуто посредством постепенных шагов, а не одномоментного решения. Сама по себе историческая встреча Путина и Трампа может привлечь внимание обеих сторон к необходимости стремиться к миру.
Саммит Путина и Трампа пройдёт 15 августа в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали решение провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.