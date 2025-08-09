В последние недели Вашингтон активизировал давление на Москву, угрожая ввести вторичные санкции против ключевых торговых партнёров России. Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что такая стратегия заставит Китай и Индию сократить закупки российской нефти и ограничить сотрудничество с Россией. Эти меры не достигли желаемого результата, поскольку у главы РФ Владимира Путина были свои планы, сообщает китайское издание Sohu.

Пекин и Нью-Дели открыто заявили о намерении сохранить текущие экономические связи с Москвой, демонстрируя устойчивость своих интересов в противовес угрозам Вашингтона. На фоне этого дипломатического противостояния Кремль сделал неожиданный шаг — принял в Москве спецпосланника президента США Стива Утикоффа.