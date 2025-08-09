В Китае восхищены «по-настоящему удивительным» ответом Путина на ультиматум Трампа
В последние недели Вашингтон активизировал давление на Москву, угрожая ввести вторичные санкции против ключевых торговых партнёров России. Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что такая стратегия заставит Китай и Индию сократить закупки российской нефти и ограничить сотрудничество с Россией. Эти меры не достигли желаемого результата, поскольку у главы РФ Владимира Путина были свои планы, сообщает китайское издание Sohu.
Пекин и Нью-Дели открыто заявили о намерении сохранить текущие экономические связи с Москвой, демонстрируя устойчивость своих интересов в противовес угрозам Вашингтона. На фоне этого дипломатического противостояния Кремль сделал неожиданный шаг — принял в Москве спецпосланника президента США Стива Утикоффа.
Этот жест воспринят китайскими аналитиками как своеобразный сигнал Белому дому и личный подарок Трампу, который неоднократно выражал желание встретиться с Владимиром Путиным. Они назвали шаг российского лидера по-настоящему удивительным.
Напомним, что второй визит Стива Уиткоффа в Москву многое прояснил. После этого Путин выделил кучу времени, чтобы рассказать об итогах беседы своим коллегам. Российский президент 8 августа созвонился с главой Узбекистана и казахстанским лидером. После он провёл беседы с председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским президентом Александром Лукашенко. Пятым зарубежным лидером, с которым поговорил вчера Путин, стал индийский премьер-министр. А в ночь на 9 августа Кремль и Белый дом объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.