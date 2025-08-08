Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:02

Путин по телефону рассказал Си Цзиньпину о встрече с Уиткоффом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе которых рассказал об итогах встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

«В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами — Президент России рассказал Председателю КНР об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ключевые аспекты российско-китайского взаимодействия, а также актуальные международные вопросы. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту российского президента в КНР, где он примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

«Услужливый переговорщик»: Эксперт по протоколу объяснил, почему Трамп пасует в личных беседах с Путиным
«Услужливый переговорщик»: Эксперт по протоколу объяснил, почему Трамп пасует в личных беседах с Путиным

Напомним, сегодня у Путина состоялось ещё несколько телефонных разговоров. Сначала он созвонился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Путин рассказал им о результатах переговоров в Москве с Уиткоффом. Но на этом рабочий день главы РФ на этом не закончился. Позже стало известно о беседе с главой КНР Си Цзиньпином и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также он связался с премьер-министром Индии Моди.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Путин
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar