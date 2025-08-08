Путин по телефону рассказал Си Цзиньпину о встрече с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе которых рассказал об итогах встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

«В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами — Президент России рассказал Председателю КНР об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе», — говорится в сообщении.