Путин по телефону рассказал Си Цзиньпину о встрече с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе которых рассказал об итогах встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом информировала пресс-служба Кремля.
«В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами — Президент России рассказал Председателю КНР об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ключевые аспекты российско-китайского взаимодействия, а также актуальные международные вопросы. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту российского президента в КНР, где он примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.
Напомним, сегодня у Путина состоялось ещё несколько телефонных разговоров. Сначала он созвонился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Путин рассказал им о результатах переговоров в Москве с Уиткоффом. Но на этом рабочий день главы РФ на этом не закончился. Позже стало известно о беседе с главой КНР Си Цзиньпином и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также он связался с премьер-министром Индии Моди.