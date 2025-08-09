Киев и ЕС представили свою позицию к саммиту Путина и Трампа

Европейские страны совместно с Украиной подготовили собственные предложения по урегулированию конфликта к предстоящим переговорам лидеров России и США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как уточняет издание, Великобритания, Германия и Франция участвовали в разработке документа, стремясь определить общие позиции и «красные линии» для возможного мирного процесса. В публикации подчёркивается, что европейские державы хотели выработать единую позицию с Киевом накануне важных переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что европейские политики и СМИ выражают обеспокоенность в связи с предстоящими переговорами между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске, поскольку Евросоюз вновь оказался исключён из процесса урегулирования украинского конфликта. СМИ пишут, что Европа и Украина опасаются возможного сближения Трампа, симпатизирующего некоторым позициям России, с Путиным, что может привести к давлению на Владимира Зеленского с целью заключения соглашения, невыгодного для Киева, без учёта позиций ЕС и Украины.