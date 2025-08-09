Встреча Путина и Трампа
«Вновь за бортом»: Европейские лидеры испугались сговора Путина и Трампа

El Mundo: Евросоюз тревожится из-за возможного сговора Путина и Трампа по Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Европейские политики и СМИ выражают тревогу в связи с предстоящими переговорами президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Как пишет испанская El Mundo, Евросоюз в очередной раз оказался исключён из процесса урегулирования украинского конфликта.

«ЕС вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева», — отмечает издание.

Особую озабоченность европейских политиков вызывает возможность того, что российский и американский лидеры могут договориться о мирном урегулировании без учёта позиции ЕС и Украины.

«Глобальная геополитика»: Политолог рассказал, что Путин может предложить Трампу на Аляске

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Кремль посчитал выбор места удачным. Юрий Ушаков уточнил, что лидеры обсудят долгосрочное решение конфликта на Украине. СМИ пишут, что Владимир Зеленский может посетить саммит. В США прогнозируют прорыв на этой встрече. По оценке экспертов, Аляска выбрана, так как США не связаны обязательствами перед МУС, который выписал «ордер на арест» Путина. Тем временем Зеленский крайне обеспокоен предстоящими переговорами.

