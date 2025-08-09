«Вновь за бортом»: Европейские лидеры испугались сговора Путина и Трампа

Европейские политики и СМИ выражают тревогу в связи с предстоящими переговорами президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Как пишет испанская El Mundo, Евросоюз в очередной раз оказался исключён из процесса урегулирования украинского конфликта.

«ЕС вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева», — отмечает издание.