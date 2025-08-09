В США объяснили выбор Аляски для саммита Путина и Трампа

Местом встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа стала Аляска из-за отсутствия у США обязательств перед Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что другие возможные локации, включая Рим, создавали юридические риски из-за выданного МУС в 2023 году ордера на арест российского президента. Поскольку США не признают юрисдикцию суда, Аляска стала компромиссным вариантом, исключающим политические осложнения.