В США объяснили выбор Аляски для саммита Путина и Трампа
WP: Аляска выбрана для встречи Путина и Трампа из-за отсутствия юрисдикции МУС
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Местом встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа стала Аляска из-за отсутствия у США обязательств перед Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что другие возможные локации, включая Рим, создавали юридические риски из-за выданного МУС в 2023 году ордера на арест российского президента. Поскольку США не признают юрисдикцию суда, Аляска стала компромиссным вариантом, исключающим политические осложнения.
Как пишет WP, европейские лидеры опасаются, что переговоры двух президентов могут привести к соглашению, которое будет навязано Украине без учета её интересов. Встреча запланирована на 15 августа, её главной темой станет поиск путей урегулирования украинского кризиса.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о встрече с Путиным 15 августа на Аляске. В Кремле сочли выбор места логичным. Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудят долгосрочное разрешение украинского конфликта. Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту. В США ожидают прорыва от этой исторической встречи.