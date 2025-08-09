«Глобальная геополитика»: Политолог рассказал, что Путин может предложить Трампу на Аляске
Политолог Шафир: Путин может предложить Трампу концепцию невмешательства
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
В ходе личной встречи на Аляске президент России Владимир Путин может предложить своему американскому коллеге Дональду Трампу концепцию «мировой полифоничности», то есть невмешательства Москвы и Вашингтона в дела друг друга, предполагает политолог Тимур Шафир. По его словам, данный поход мог бы стать основой для снижения напряжённости и поиска компромиссов на международной арене.
В свою очередь обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев подчеркнул, что программа-минимум, после реализации которой можно будет говорить о достижении целей СВО, хорошо известна. Путин постоянно повторяет основные пункты этой программы, среди которых признание новых конституционных территорий РФ, демилитаризация и нейтральный статус Украины, её отказ от ядерного оружия, устранение неонацистских элементов во власти и силовых структурах, а также гарантии прав русскоязычных граждан и снятие санкций.
Политический психолог Михаил Маркелов уверен, что для выхода на новый уровень принятия решений по глобальному порядку Трампу необходима встреча с Путиным. Россия является ключевым игроком на мировой арене, поэтому диалог между лидерами двух стран может стать важным шагом к формированию новых договорённостей и стратегий.
«Какой главный функционал сегодня нужен от России Трампу? Выйти на большие, глобальные геополитические истории. Трамп не может на них выйти именно из-за позиции России, поскольку она является ресурсной стороной в этих глобальных «хотелках» Трампа. И без неё он просто до них не доберётся, а ему очень хочется», — отметил эксперт.
Напомним, ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. В Кремле назвал логичным решением проведение встречи политиков на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главы государств обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. По данным CBS, Зеленский может приехать на Аляску на саммит к Путину и Трампу. Тем временем в США предрекли прорыв на исторической встрече лидеров двух держав.