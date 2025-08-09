В ходе личной встречи на Аляске президент России Владимир Путин может предложить своему американскому коллеге Дональду Трампу концепцию «мировой полифоничности», то есть невмешательства Москвы и Вашингтона в дела друг друга, предполагает политолог Тимур Шафир. По его словам, данный поход мог бы стать основой для снижения напряжённости и поиска компромиссов на международной арене.

В свою очередь обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев подчеркнул, что программа-минимум, после реализации которой можно будет говорить о достижении целей СВО, хорошо известна. Путин постоянно повторяет основные пункты этой программы, среди которых признание новых конституционных территорий РФ, демилитаризация и нейтральный статус Украины, её отказ от ядерного оружия, устранение неонацистских элементов во власти и силовых структурах, а также гарантии прав русскоязычных граждан и снятие санкций.

Политический психолог Михаил Маркелов уверен, что для выхода на новый уровень принятия решений по глобальному порядку Трампу необходима встреча с Путиным. Россия является ключевым игроком на мировой арене, поэтому диалог между лидерами двух стран может стать важным шагом к формированию новых договорённостей и стратегий.