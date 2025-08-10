«Вбрось меня, вбрось!»: как Запад истерит от прямых переговоров России и США Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему перед встречей Путина и Трампа врут так, что даже рыбаки нервно курят, как Запад защищает демократию, а мир готовится к большому переделу. 9 августа, 21:20 Никогда так не врут, как перед встречей Путина и Трампа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Старую поговорку «Никогда так не врут, как на рыбалке и на войне» нужно срочно дополнить. Дописать что-то типа «и перед встречей Путина и Трампа».

Я уже несколько дней наслаждаюсь истериками. Многочисленными вбросами в западных СМИ, рассказами «по информации источника, знакомого с проблемой», заявлениями политиков и даже постами офисной ботофермы Ермака.

«Трамп настоял, чтобы перед встречей его и Путина была трёхсторонняя встреча с участием Зеленского». Выходит Трамп и говорит: «Нет, ничего такого».

«Путин передал Уиткоффу орден Ленина». После распада Советского Союза новых представлений на орден Ленина не производилось. Два случая выдачи заслуженных до 1991 года, но не полученных ранее орденов имели место в 1994 и 1996 году. А не на прошлой неделе.

Фото © ТАСС / Zuma

«Встреча Путина и Трампа будет в Риме/Турции/ОАЭ». Трамп написал, что 15 августа на Аляске, в Анкоридже. Ушаков вроде как подтвердил.

А уж про различные варианты соглашений сколько вбросов… Вывод войск будет / не будет. Отмена санкций будет / не будет. Крым признают / не признают. И так далее.

И обязательно «по информации источника, знакомого с ходом переговоров». Да сейчас любого, кто реально знаком с их ходом и попробует хоть хрюкнуть, хоть чирикнуть, нарушая режим секретности, мгновенно вычислят, выдерут и высушат!

Если бы я писал условия, то обязательно добавил бы что-то смешное и унизительное, типа «отмена всех переименований топонимов за последние 12 лет» (а будут отказываться, тогда за 34 года).

Впрочем, Зеленский и без этого уже всеми руками и ногами отказывается. В своей Телеге он накатал пост, что «ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от него никто не будет и не сможет». В Конституции Украины и вооружённые госперевороты не предусмотрены, а вы его осуществили, и использование войск против восставшего Донбасса не предусмотрено, а вы его много лет обстреливали. И никого эта бесполезная бумажка не остановила.

А его бойфренд Ермак опять сочиняет сказочки про «России осталось две-три недели, а потом деньги кончатся» (у кого именно они кончатся, Андруша не уточнил).

Фото © ТАСС / Zuma

Между тем мы не знаем реальных условий, которыми обменялись Россия и США, и что именно будут обсуждать в Анкоридже уже в ближайшую пятницу. Гадать бессмысленно, нужно всего лишь несколько дней подождать.

А британцы вовсю хнычут в эфире, что их не позвали на переговоры (так и хочется спросить сакраментально: «Вы кто такие? Я вас не звал» и дальше по тексту).

Впрочем, есть подозрение, что любые договорённости в части Украины будут активно саботироваться нелегитимным киевским режимом и поддерживающими его британцами. Они ради этого уже собираются на днях мутить какую-то свою встречу в непонятном статусе и формате.

Тем временем, переходя от одной нелегитимной диктатуры к соседней, в Молдавии осудили на семь лет тюремного заключения лидера Гагаузской Автономии Евгению Гуцул. По надуманному обвинению, на абсурдный срок, просто потому, что она осмеливается быть в оппозиции к маленькой фашистской диктаторке Санду.

Молчат правозащитники, набрала воды в рот Европа, никто не вводит санкций против диктатора, всех всё устраивает (и только Россия собирается организовать закрытые слушания в Совбезе ООН).

Впрочем, это общеевропейская тенденция. В Британии тоже ужесточили законодательство в части публичных высказываний, теперь посадить за пост или «лайк» будет ещё проще.

На фоне проседания социально-экономической ситуации в большинстве европейских стран и обострения классовых противоречий им очень нужна Россия в качестве оправдания всё более жёстких репрессий против недовольных. В формате «Нужно всех запретить и посадить, а то Путин нападёт».

На днях также должно произойти историческое событие, которое в учебники истории войдёт как «очередная сдача территорий со стороны Пашиняна». На этот раз под внешнее американское управление. Но, видимо, всех граждан Армении всё устраивает, а я никогда не мешаю самоубийцам самоубиваться (если они сами не придут и не попросят о психологической помощи, тогда другое дело).

Происходит очередной передел мира, и многие участники этого процесса всё меньше заморачиваются на соблюдении приличий и хотя бы минимальной имитации исполнения этих самых «правил, на которых построен западный мир».

Как выступление Урсулы фон дер Ляйен в Финляндии, где она заявила протестующему против неё мужику — «А в тоталитарной России бы вас уже арестовали» — как раз в момент, когда его арестовывали. Но, как объяснит нам любой дебил, финские полицейские, конечно же, делали это мягко, свободно и демократично.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Будучи неисправимым оптимистом, я твёрдо уверен, что может быть хуже (а раз может, то обязательно будет). И очень скоро мы увидим ещё больше репрессий на Западе. Безусловно, все они будут происходить во имя свободы, демократии и прав человека.

«Как вольно дышится в возрождённом Арканаре!». Воняет невыносимо, но зато свободно.

Авторы Александр Роджерс