Жадность фраера сгубила: кто это захотел и Нобелевку, и Гренландию, и Украину Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему у Трампа сгорают все ультиматумы, Европа в долгах, но ищет деньги для Киева, а Санду грозит миру «биологическим оружием» Элтона Джона. 2 августа, 21:20 Мир сошёл с ума: от Трампа с подлодками до Санды с её «секретным оружием». Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock AI

Пришла пора подводить итоги очередной недели. И лейтмотивом нынешних событий можно считать мысль «Не хочу быть президентом США». В целом не хочу (учитывая, так сказать, глубину, кхм, пропасти, в которую летит эта страна), и на месте Дональда Трампа в особенности.

Причём кроме объективных проблем — с экономикой, с бюджетом, с коррупцией, с преступностью, с мигрантами и так далее — есть целая куча геморроя, которую он сам себе «накопал» на ровном месте.

В ситуации, когда у тебя структурный хаос, а количество проблем превышает твою возможность их контролировать, для снижения энтропии системы нужно рубить концы и работать над снижением сложности. Отсекая всё второстепенное и сосредотачиваясь на первоочередном и критичном.

И если у тебя несколько конфликтов, а ты не тянешь даже одного, то нужно выходить из них, стараясь минимизировать потери (а Путин давал ему такую возможность, как и иранцы). Если ты не всемогущ (а Трамп не всемогущ), то не грузи на себя проблемы ЕС, Зеленского и/или Нетаньяху. Сосредоточься на своих. Тем более, что твоя база именно этого от тебя и хочет.

Но нет, жадность и тщеславие. Как говорил Глеб Жеглов, «Хитрость, жадность, предательство». Хочется и Гренландию отжать, и Украину сохранить, и Нобелевку за мир получить.

Ультиматумы Трампа превратились в мемы. Фото © Shutterstock AI

В результате конфронтация со всей планетой, включая своих собственных союзников — ЕС, Японию, Южную Корею и дальше по списку. Причём даже в тех случаях, когда вроде как согласились с условиями Трампа, сами условия таковы, что их невозможно выполнить (а это намекает, что никто и не собирался их исполнять, все просто тянут время, избегая прямой конфронтации). Тарифные войны (которые США проигрывают) и многочисленные ультиматумы.

А у ультиматумов есть такое свойство — они истекают. И тогда, если условие не выполнено, нужно демонстрировать то самое «если вы не подчинитесь, то иначе» или, как это было в известном фильме, «or else». Нужно показывать, что именно «иначе».

И тут у Трампа начинается период окончания сроков ультиматумов. Один истёк 1 августа, второй 2-го, и ещё один назначен на 8 августа.

Ситуация напоминает один из эпизодов «Масяни», когда директор радиостанции орёт: «Всех уволю!» — а все с него смеются.

Как тонко втроллил Владимир Владимирович, «разочарование часто наступает вследствие завышенных ожиданий». И у Трампа впереди ещё много разочарований.

Причём это не мы должны бояться истечения срока очередного его ультиматума, а он сам. Ибо дальше его ждёт только позор.

Как с этой заочной перепалкой, которую он устроил с Медведевым (вот на 146% уверен, что маленький злодей с женским именем Линдси Грэм* прибежал Трампу жаловаться, что его обижают). Это я могу ругаться в Сети, ибо я обычный обыватель и не являюсь официальным лицом. А глава государства, претендующего на звание «сверхдержавы», не должен себя так вести.

Дмитрий Медведев поставил на место Трампа. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Штукина

Но, хуже того что он вступил в свару, он ещё и начал в ней сливаться и истерить. Вот это вот «Я послал две АПЛ после слов Медведева в определённые районы». В какие районы? Чтобы что? Что должны делать атомные подлодки с твитами Медведева? Перерезать кабель Интернета? Поразить корневой сервер ракетой? Попытаться перехватить Медведева, когда он будет ехать из дому на работу? Всплыть, когда тот будет принимать ванну? Вот зачем он собрался куда-то посылать подлодки (я уже молчу о том, что у нас свои АПЛ есть и этим нас не удивить, тем более, что мы их видим)?

Детский сад и рассказы «А у меня есть дядя с ружьём», только уже не от пятилетнего мальчика, а от семидесятидевятилетнего. Обычно такое рассказывают те, кого били и унижали в школе…

Бедный Донни. Китайцы послали, бразильцы послали, индусы послали. Остаётся только перемогать в соцсети имени себя, где, кроме него, никого нет.

Но нельзя про одного Трампа. Нужно вспомнить и про остальных идиотов. ЕС выступил с инициативой, что отдельные страны Евросоюза могут взять в долг у ЕС, чтобы дать эти деньги Украине или закупить на них оружие для киевского режима. Только этих денег, которые они собираются давать кому-то в долг (зачем это им?), у них нет. И нужно будет их сначала тоже у кого-то занять. Мы пришли к той же ситуации с невозможностью Евросоюза создавать свой собственный суверенный долг ввиду отсутствия этого самого суверенитета. Я уже за пару лет устал объяснять, почему они не могут выпустить евробонды ЕС (как бы им этого ни хотелось).

Поэтому данная инициатива «помощи Зеленскому» провалится точно так же, как и предыдущие десять.

Кстати, о диктаторе. Он тут выступил с заявлением, что все должны погладить шнурки и бежать устраивать госпереворот в России. Это при том, что против самого Зеленского ЕС и глобалисты уже вторую неделю мутят этот самый «режим чендж». Даже название придумали «революция на картоне» («на граните» уже было, остаётся «на бетоне», «на поролоне» и «на ацетоне»).

Зеленский ждёт переворота в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

При этом Зеленский в очередной раз заявил, что не хочет вести переговоры, а нужно дождаться смены власти в России. На что Владимир Владимирович ответил: «Ну подождём».

Часов Яр наши взяли, Покровск разрезан пополам, Купянск в оперативном окружении, фронт сыпется — почему бы не подождать? Как поётся в песне, «Армия семи наций не сможет нас сдержать». Собственно, и 32 страны НАТО тоже.

И даже если к ним примкнёт Молдова. Санду уже закупила секретное оружие в виде спермы Элтона Джона (хоспеди, зачем мне эта информация? зачем ВАМ эта информация? а почему я один должен страдать от этого знания?!) и теперь грозится выпустить это в мир. Нужно срочно капитулировать, ящитаю (нет).

В ставке глобалистов все малахольные.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Авторы Александр Роджерс