«Почуяв слабину, меняют враз жену»: кто одобрил развод с Зеленским Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему Зеленский больше не новый Черчилль и как США и Британия решили сменить власть в Киеве. 30 июля, 15:16 Закулисный сговор: Почему Залужный скоро станет президентом Украины. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, Pixel-Shot, © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации на своём официальном сайте сообщило, что в одном из курортных альпийских местечек недавно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного.

Обсуждали замену Зеленского на посту главы киевского режима. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнёрами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией.

Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов* «взяли под козырёк». При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов.

Валерий Залужный — наиболее вероятный претендент на место следующего главы киевского режима. Фото © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплёку недавней скандальной попытки просроченного ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Расчищая политическую поляну для Залужного, Ермак подставил Зеленского — убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнёрами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению Зеленского от власти как «покусившегося на демократию».

После публикации этой информации украинское ГУР, разумеется, заявило, что всё это фейк и кремлёвская пропаганда. Странно было бы, если бы там сказали, что это правда. «Да, собираемся свергать наркомана, так и есть».

Но против фактов не попрёшь. Информационная кампания против Зеленского в западных СМИ запущена. Если честно, то слабенько, можно гораздо лучше — но они не могут, потому что тогда придётся признать, что Россия права. Но даже в таком ослабленном формате: Зеленский больше не «второй Черчилль», не «щит Европы» и не «столп демократии», а коррумпированный авторитарный лидер, зажимающий свободу слова и говорящий нехорошее про зайцев.

В общем, как гласит статья штатного пропагандиста Тhe Moscow Times и Newswеек Оуэна Мэтьюза (а это не обычный писака, а агентура МИ-6), «Зеленский должен уйти».

Зеленский уже не устраивает Запад — пора на выход. Фото © ТАСС / ZUMA

Причём отмена закона по НАБУ и САП не решит проблему. Как показывает опыт предыдущих майданов, выполнение требований скачущих не приводит к затуханию протеста — они просто выдвигают новые, всё более нереальные требования. Это часть технологии госпереворота.

В стае товарищей «Акела промахнулся» равно чёрной метке. И, как пел Высоцкий, «почуяв слабину, меняют враз жену».

Поэтому Валере Залужному устроили фотосессию в «Воуг». Не мудрствуя лукаво, прифотошопив его голову к предвыборной фотке Дуайта Эйзенхауэра 1952 года.

Мальбрук в поход (зачёркнуто, но плохо) на выборы собрался. Ты нужен стальной крысе (яростно зачёркнуто) свинье — вот это всё. Долой злочинну владу. Усе на майдан. Валеру в гауляйтеры!

Сейчас из «Мясника» Валеры будут лепить «второго Эйзенхауэра», хотя в его истории болезни только провалы и поражения. Валерий Подсвинкович Залужный, доктор хвильософии, модель года для журнала «Плейбой» (зачёркнуто) «Воуг».

Но нерабы послушно примут любого нового главу колониальной администрации (с Голобородько же прокатило). Потому что нерабы.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Александр Роджерс