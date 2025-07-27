Big Breaking не штырит: Неделя неновостей и тотального абсурда Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Зеленский дрогнул перед НАБУ, Трамп покупает Гренландию, Европа полюбила Палестину, а из Китая сбежали политики, но остался бизнес. 26 июля, 21:07 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, paparazzza, © Freepik, © Freepik, © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Западные мейнстрим-медиа заметили, что плашечка Breaking News уже не штырит дофаминовых наркоманов. И теперь они пишут Big Breaking. Хотя это тоже ненадолго, потому что и к этому привыкнут. Даже интересно (на самом деле не особо), что придумают следующим.

Коллеги называют это «инфляцией чувств». Когда, например, просто гибель человека уже перестаёт быть трагедией и вызывать сочувствие — и нужно или увеличивать количество погибших, или обильно выдавать ужасающие подробности. Эмоциональное выгорание работает именно так, и на СМИ львиная доля ответственности за это.

У нашей тусовки же, наоборот, придуман термин «неновости». Это когда вроде как новость, но настолько предсказуемая и ожидаемая, что никого не удивляет. Что-то типа «Собчак опять опозорилась» или «Иоланда Навальная* опять выступила пьяной». Неновость.

Уходящая неделя отметилась как раз списком таких вот неновостей.

Трамп привычно перемогал всех в соцсетях, рассказывая о заключённых потужных сделках (при этом фигуранты этих сделок, как обычно, были не в курсе того, что они о таком договорились). Но там уже и Гренландия с Канадой давно вошли в состав США, такое не лечится.

Тем временем европейцы — сначала Макрон, а затем и Стармер — заявили о признании палестинского государства. Делают это они, естественно, вовсе не из любви к многострадальным жителям Газы (на тех вообще всем плевать), а исключительно чтобы нагадить Трампу, из последних сил топящему за Израиль.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Единство Запада и НАТО вошло в стадию «все против всех и по любому поводу». Пока не стреляют друг в дружку, но мы терпеливые и ещё подождём.

Но и помимо стрельбы есть много других способов конфронтации, включая взаимные тарифы, которые США и ЕС должны ввести уже на следующей неделе.

И на фоне конфронтации с США Урсула с Каей, поехавшие в Китай на переговоры, совершенно обыденно и предсказуемо провалили свою дипломатическую миссию и досрочно покинули мероприятие. При этом делегация европейских бизнесменов осталась и продолжила общение. То есть промышленники — адекватные люди, прекрасно понимающие реальную ситуацию на земле, а вот европейские политики — тотальные невменяшки.

Я, как человек добрый, думаю, что Кая Каллас могла бы быть кому-то неплохой женой. Рожать детей, печь блины, заниматься домашним хозяйством. Но вместо этого мафиозные родители впихнули девочку в политику, а там она мучается (ну не её это явно) и вынуждена взять двойное имя Ника-Кая.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула, с другой стороны, и помощником гинеколога была ужасным. Так что я даже не знаю, куда её можно было бы девать (часть меня подсказывает: «Выкинуть в пропасть, в пропасть»).

Тем временем после инспекций Белоусова и Герасимова на передовую Российская армия ускорила темпы наступления на всех ключевых направлениях: вошла в Покровск, дожимает окружение Купянска, освобождает населённые пункты в Харьковской и Днепропетровской областях.

В недорейхе тем временем всю неделю продолжались «скачки по НАБУ». Зеленский попытался избавиться от части внешнего надзора за собой, в ответ западные грантоедские структуры вывели на улицы слабоумную скачущую пехоту. Поэтому через несколько дней давления Зеленский дал слабину и отменил свой законопроект, но обычно это не приводит к затуханию протестов. Воодушевлённые успехом, по майданной технологии протестующие теперь должны начать выдвигать всё новые требования, всё более нереалистичные. Давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем за этим.

Одновременно с этим западные СМИ внезапно прозрели и увидели, что Зеленский не «второй Черчилль» (первый тоже был кровавый палач) и не оплот демократии, а коррупционер и, страшно сказать, авторитарный диктатор. В ход пошли тщательно подобранные фотографии, цветокоррекция и все прочие их любимые пропагандистские приёмы. Сик транзит («глория мунди» к Зеленскому неприменима) западная марионетка.

Ещё вчера ты гордый правитель Южного Вьетнама Нго Зьем, борец с коммунизмом и оплот западной демократии в варварской Азии, а сегодня у тебя из живота торчит десяток штыков. Как пел Юрий Антонов, «вот как бывает».

Как обычно пишет в таких случаях один мой друг и коллега, «для вдумчивых читателей тут ничего нового».

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Александр Роджерс