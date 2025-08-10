Политолог заявил, что отказ от сдачи территорий «закопает» самого Зеленского
Эксперт Джаралла: Отказ Зеленского от уступок территорий не играет ему на пользу
Владимир Зеленский цепляется за своё влияние, отказываясь идти на территориальные уступки. Сейчас именно он является главным препятствием на пути к наступлению мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил крымский политолог Владимир Джаралла.
По его словам, предложения Зеленского нереалистичны, из-за чего они играют против него самого. В мире начинают думать, что именно он является той самой проблемой, из-за которой всё ещё идут боевые действия.
«А проблемы надо решать. Разными способами», — заявил политолог в беседе с РИА «Новости».
Джаралла подчёркивает, что стремление украинского политика напрямую связано с продолжением боевых действий. Если завершится конфликт, то исчезнет с политической арены и сам Зеленский.
«Завершение конфликта — конец власти и уход из политики. В этом он совпадает с позицией евроглобалистов. Для них конфликт — возможность подавить оппозицию в своих странах и инструмент поддержки таких же сил в США», — заключил эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен отдавать ни пяди земли в рамках мирного урегулирования конфликта. В этом моменте украинский политик выгодно для себя вспомнил, что в его стране есть Конституция, которая не допускает такого решения. При этом на Украине напоминают, что глава киевского режима угробил уже целое поколение украинцев своими решениями.