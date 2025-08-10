Владимир Зеленский цепляется за своё влияние, отказываясь идти на территориальные уступки. Сейчас именно он является главным препятствием на пути к наступлению мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил крымский политолог Владимир Джаралла.

По его словам, предложения Зеленского нереалистичны, из-за чего они играют против него самого. В мире начинают думать, что именно он является той самой проблемой, из-за которой всё ещё идут боевые действия.

«А проблемы надо решать. Разными способами», — заявил политолог в беседе с РИА «Новости».

Джаралла подчёркивает, что стремление украинского политика напрямую связано с продолжением боевых действий. Если завершится конфликт, то исчезнет с политической арены и сам Зеленский.

«Завершение конфликта — конец власти и уход из политики. В этом он совпадает с позицией евроглобалистов. Для них конфликт — возможность подавить оппозицию в своих странах и инструмент поддержки таких же сил в США», — заключил эксперт.