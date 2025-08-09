Встреча Путина и Трампа
9 августа, 06:48

«Целое поколение в мясорубку»: В Раде обвинили Зеленского в предательстве народа Украины

Нардеп Дмитрук: Из-за решений Зеленского были искалечены десятки миллионов судеб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Из-за решений Владимира Зеленского были сломаны десятки миллионов человеческих жизней на Украине. При этом он до сих пор не хочет признавать реальное положение дел на фронте. Об этом сообщил у себя в соцсетях нардеп Артём Дмитрук.

Депутат обвинил украинского политика в том, что тот принёс в жертву миллионы украинцев, предпочтя не признавать истинное положение дел на фронте. По мнению нардепа, такой подход стал причиной масштабных человеческих потерь и разрушения судеб.

«Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчёт тех, кто был убит в подвалах СБУ — только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь?» — обращался к Зеленскому депутат.

Он подчеркнул, что глава киевского режима не должен остаться безнаказанным за то, что он натворил.

Ранее в Раде заявили, что украинцам пора понять, что Киеву придётся идти на тяжёлые компромиссы в территориях, чтобы заключить мир. Положение Зеленского при этом сейчас гораздо лучше, чем у украинского народа, ведь ему есть, куда бежать, а им — нет.

