В Раде призвали украинцев не надеяться на восстановление границ 1991 года

Украине не следует ожидать восстановления границ 1991 года, стране придётся согласиться на тяжёлые компромиссы в процессе переговоров. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Новости. Live».

«Я бы точно не советовал гражданам рассчитывать, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли произойдёт. Это будут очень тяжёлые компромиссы», – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, в настоящее время уже наблюдаются признаки формирования базы для возможных договорённостей.