8 августа, 21:14

В Раде призвали украинцев не надеяться на восстановление границ 1991 года

Депутат Рады Гетманцев: Киеву придётся идти на тяжёлые компромиссы в территорях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украине не следует ожидать восстановления границ 1991 года, стране придётся согласиться на тяжёлые компромиссы в процессе переговоров. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Новости. Live».

«Я бы точно не советовал гражданам рассчитывать, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли произойдёт. Это будут очень тяжёлые компромиссы», – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, в настоящее время уже наблюдаются признаки формирования базы для возможных договорённостей.

Трамп допустил обмен территориями в ходе урегулирования конфликта на Украине
Между тем, согласно данным опроса общественного мнения, проведённого американской социологической службой Gallup, доля украинцев, настаивающих на быстром завершении конфликта путём мирных переговоров, возросла до 69%. Это число более чем в три раза превышает показатели 2022 года, что говорит о растущем желании населения увидеть мирное разрешение текущей ситуации.

Юния Ларсон
