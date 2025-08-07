Встреча Путина и Трампа
7 августа, 13:56

На Украине стремительно падает число сторонников «‎войны до победы»

Опрос Gallup: На продолжение конфликта настроено лишь 24% граждан Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Лишь 24% украинцев поддерживают продолжение конфликта с Россией, и эта доля может в дальнейшем уменьшаться. На результаты опроса Gallup обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.

«Служба Гэллапа об изменениях настроений на Украине. Сегодня настроено на продолжение войны лишь 24% ирредентистов. И их число будет, как можно предположить, сокращаться и далее», написал политик в своём Telegram-канале.

Пушков объяснил, что для большинства жителей Украины конфликт стал источником горя, страданий и лишений. Именно поэтому за скорейшее урегулирование путём переговоров проголосовали 69% украинцев, а 24% поддерживают продолжение боевых действий «до победы», заключил он.

Якорь спасения: Уставшие от «людоловов» из ТЦК украинцы надеются на приход Армии РФ

Изменение общественных настроений на Украине отражает нарастающую усталость от конфликта и разочарование в действиях властей. Так, недавно протестующие попытались прорваться на территорию городского спорткомплекса «Локомотив» в Виннице, где находилось около сотни мужчин, привезённых туда сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных взломали ворота комплекса в попытке освободить родных.

Наталья Афонина
