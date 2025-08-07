На Украине стремительно падает число сторонников «войны до победы»
Опрос Gallup: На продолжение конфликта настроено лишь 24% граждан Украины
Лишь 24% украинцев поддерживают продолжение конфликта с Россией, и эта доля может в дальнейшем уменьшаться. На результаты опроса Gallup обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.
«Служба Гэллапа об изменениях настроений на Украине. Сегодня настроено на продолжение войны лишь 24% ирредентистов. И их число будет, как можно предположить, сокращаться и далее», — написал политик в своём Telegram-канале.
Пушков объяснил, что для большинства жителей Украины конфликт стал источником горя, страданий и лишений. Именно поэтому за скорейшее урегулирование путём переговоров проголосовали 69% украинцев, а 24% поддерживают продолжение боевых действий «до победы», заключил он.
Изменение общественных настроений на Украине отражает нарастающую усталость от конфликта и разочарование в действиях властей. Так, недавно протестующие попытались прорваться на территорию городского спорткомплекса «Локомотив» в Виннице, где находилось около сотни мужчин, привезённых туда сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных взломали ворота комплекса в попытке освободить родных.