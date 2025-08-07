На территории Украины давно перестала действовать конституция, местные жители массово подвергаются преследованию со стороны ТЦК (аналог военкомата), которые фактически отправляют людей на убой. Не желая участвовать в боевых действиях против России, обычные граждане вынуждены искать способы защиты от неправомерных действий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал общественный деятель Дмитрий Василец.

По его словам, стремясь защитить себя и членов своих семей от насильственной мобилизации, украинцы нередко бросают в военкомов гранатами, а также группами забивают их с помощью бит и железных труб. Эксперт подчеркнул, что нормальные украинцы сегодня надеются на приход Армии России.