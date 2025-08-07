Якорь спасения: Уставшие от «людоловов» из ТЦК украинцы надеются на приход Армии РФ
Эксперт Василец: Нормальные жители Украины ждут прихода Армии России
На территории Украины давно перестала действовать конституция, местные жители массово подвергаются преследованию со стороны ТЦК (аналог военкомата), которые фактически отправляют людей на убой. Не желая участвовать в боевых действиях против России, обычные граждане вынуждены искать способы защиты от неправомерных действий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал общественный деятель Дмитрий Василец.
По его словам, стремясь защитить себя и членов своих семей от насильственной мобилизации, украинцы нередко бросают в военкомов гранатами, а также группами забивают их с помощью бит и железных труб. Эксперт подчеркнул, что нормальные украинцы сегодня надеются на приход Армии России.
Напомним, что в начале августа протестующие попытались прорваться на территорию спорткомплекса в Виннице, где находилось около сотни мужчин, удерживаемых сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных сумели взломать ворота комплекса, чтобы освободить своих близких. В итоге новобранцев вывели через запасной выход. Позже украинский военкомат заявил, что всё происходило в рамках закона о мобилизации. Тем временем Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев из-за безумных военкомов.