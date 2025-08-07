Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 11:26

Якорь спасения: Уставшие от «людоловов» из ТЦК украинцы надеются на приход Армии РФ

Эксперт Василец: Нормальные жители Украины ждут прихода Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byvalet

На территории Украины давно перестала действовать конституция, местные жители массово подвергаются преследованию со стороны ТЦК (аналог военкомата), которые фактически отправляют людей на убой. Не желая участвовать в боевых действиях против России, обычные граждане вынуждены искать способы защиты от неправомерных действий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал общественный деятель Дмитрий Василец.

По его словам, стремясь защитить себя и членов своих семей от насильственной мобилизации, украинцы нередко бросают в военкомов гранатами, а также группами забивают их с помощью бит и железных труб. Эксперт подчеркнул, что нормальные украинцы сегодня надеются на приход Армии России.

Чаша терпения переполнена: «Людоедскому» режиму Зеленского предрекли скорый крах
Чаша терпения переполнена: «Людоедскому» режиму Зеленского предрекли скорый крах

Напомним, что в начале августа протестующие попытались прорваться на территорию спорткомплекса в Виннице, где находилось около сотни мужчин, удерживаемых сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных сумели взломать ворота комплекса, чтобы освободить своих близких. В итоге новобранцев вывели через запасной выход. Позже украинский военкомат заявил, что всё происходило в рамках закона о мобилизации. Тем временем Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев из-за безумных военкомов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar