Чаша терпения переполнена: «Людоедскому» режиму Зеленского предрекли скорый крах
Депутат Журавлёв: Режим Зеленского развалят протестующие против мобилизации
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
С момента начала СВО мобилизация на Украине приобретает всё более изощрённые формы. Людей, которые не хотят участвовать в боевых действиях против России, насильно отправляют на фронт. Не случайно простые украинцы называют этот процесс «бусификацией», а военкомов — «людоловами», обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
«Украина сейчас — классическое тоталитарное государство, где в тюрьму можно угодить за неосторожное слово. Призыв тоже превратился в способ расправы, причём, наиболее кровавый, ведь попадание в ВСУ означает почти всегда неминуемую гибель», — подчеркнул парламентарий.
Однако, по его словам, чаша терпения украинцев уже переполнена, поэтому они вышли на массовые протесты против мобилизации в Виннице. Собеседник «Газеты.ru» уверен, что со временем митинги станут ещё масштабнее, что приведёт к краху режима Владимира Зеленского.
«Уверен, что таких протестов будет всё больше и больше, и людоедский режим Зеленского падёт под напором его собственных подданных, униженных и оскорблённых», — заключил депутат ГД РФ.
Напомним, в ночь на 2 августа протестующие попытались прорваться на территорию спорткомплекса в Виннице, где находилось около сотни мужчин, удерживаемых сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных сумели взломать ворота комплекса, чтобы освободить своих близких. В итоге новобранцев вывели через запасной выход. Позже украинский военкомат заявил, что всё происходило в рамках закона о мобилизации.