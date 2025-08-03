С момента начала СВО мобилизация на Украине приобретает всё более изощрённые формы. Людей, которые не хотят участвовать в боевых действиях против России, насильно отправляют на фронт. Не случайно простые украинцы называют этот процесс «бусификацией», а военкомов — «людоловами», обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Украина сейчас — классическое тоталитарное государство, где в тюрьму можно угодить за неосторожное слово. Призыв тоже превратился в способ расправы, причём, наиболее кровавый, ведь попадание в ВСУ означает почти всегда неминуемую гибель», — подчеркнул парламентарий.

Однако, по его словам, чаша терпения украинцев уже переполнена, поэтому они вышли на массовые протесты против мобилизации в Виннице. Собеседник «Газеты.ru» уверен, что со временем митинги станут ещё масштабнее, что приведёт к краху режима Владимира Зеленского.

«Уверен, что таких протестов будет всё больше и больше, и людоедский режим Зеленского падёт под напором его собственных подданных, униженных и оскорблённых», — заключил депутат ГД РФ.