Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 09:20

Чаша терпения переполнена: «Людоедскому» режиму Зеленского предрекли скорый крах

Депутат Журавлёв: Режим Зеленского развалят протестующие против мобилизации

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

С момента начала СВО мобилизация на Украине приобретает всё более изощрённые формы. Людей, которые не хотят участвовать в боевых действиях против России, насильно отправляют на фронт. Не случайно простые украинцы называют этот процесс «бусификацией», а военкомов — «людоловами», обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Украина сейчас — классическое тоталитарное государство, где в тюрьму можно угодить за неосторожное слово. Призыв тоже превратился в способ расправы, причём, наиболее кровавый, ведь попадание в ВСУ означает почти всегда неминуемую гибель», — подчеркнул парламентарий.

«Смертный приговор»: На Западе сделали заявление после видео с «силовой» мобилизацией на Украине
«Смертный приговор»: На Западе сделали заявление после видео с «силовой» мобилизацией на Украине

Однако, по его словам, чаша терпения украинцев уже переполнена, поэтому они вышли на массовые протесты против мобилизации в Виннице. Собеседник «Газеты.ru» уверен, что со временем митинги станут ещё масштабнее, что приведёт к краху режима Владимира Зеленского.

«Уверен, что таких протестов будет всё больше и больше, и людоедский режим Зеленского падёт под напором его собственных подданных, униженных и оскорблённых», — заключил депутат ГД РФ.

Во Франции объявили о начале восстания против Зеленского из-за жутких видео бунта в Виннице
Во Франции объявили о начале восстания против Зеленского из-за жутких видео бунта в Виннице

Напомним, в ночь на 2 августа протестующие попытались прорваться на территорию спорткомплекса в Виннице, где находилось около сотни мужчин, удерживаемых сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных сумели взломать ворота комплекса, чтобы освободить своих близких. В итоге новобранцев вывели через запасной выход. Позже украинский военкомат заявил, что всё происходило в рамках закона о мобилизации.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Алексей Журавлев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar