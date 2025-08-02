Многократные видеозаписи насильственной мобилизации на Украине свидетельствуют, что украинцы воспринимают призыв в ВСУ не как патриотический долг, а как тяжёлый приговор. Об этом пишет норвежское издание Steigan. По мнению авторов, эти материалы свидетельствуют о глубоком кризисе доверия к официальной политике Киева.

«Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором», — говорится в материале.

Особое внимание уделяется контрасту между официальной позицией украинских властей и реальной практикой работы территориальных центров комплектования, где, по данным публикации, широко применяются силовые методы. В материале отмечается широкое распространение видеозаписей с фактами насильственного призыва, рост протестных настроений в социальных сетях и увеличение числа призывов к сопротивлению мобилизации.