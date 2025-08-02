«Смертный приговор»: На Западе сделали заявление после видео с «силовой» мобилизацией на Украине
Steigan: Украинцы воспринимают мобилизацию как смертный приговор
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Многократные видеозаписи насильственной мобилизации на Украине свидетельствуют, что украинцы воспринимают призыв в ВСУ не как патриотический долг, а как тяжёлый приговор. Об этом пишет норвежское издание Steigan. По мнению авторов, эти материалы свидетельствуют о глубоком кризисе доверия к официальной политике Киева.
«Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором», — говорится в материале.
Особое внимание уделяется контрасту между официальной позицией украинских властей и реальной практикой работы территориальных центров комплектования, где, по данным публикации, широко применяются силовые методы. В материале отмечается широкое распространение видеозаписей с фактами насильственного призыва, рост протестных настроений в социальных сетях и увеличение числа призывов к сопротивлению мобилизации.
Так, например, недавно в Виннице, расположенной на западе Украины, произошли столкновения между полицией и протестующими против принудительной мобилизации. Утром 1 августа представители военкомата привезли около 100 мужчин на стадион «Локомотив» для прохождения процедур, связанных с мобилизацией. К вечеру к стадиону начали прибывать родственники призывников, женщины и подростки, которые смогли повредить ворота. В ответ полиция применила слезоточивый газ и провела жёсткие задержания протестующих.