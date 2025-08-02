Винницкий военкомат объяснил скандал с медосмотром на стадионе
Военкомат Винницы заявил, что действует в рамках закона, и призвал к порядку
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Винницкий областной военкомат опубликовал заявление относительно инцидента, произошедшего 1 августа, когда около сотни мужчин были доставлены на местный стадион для медицинского осмотра. Там утверждают, что все действия проводились в рамках украинского законодательства о мобилизации.
В заявлении военкомата подчёркивается, что процедуры проводились в соответствии с новым законом о мобилизации, вступившим в силу 18 мая 2024 года. Этот документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в военкоматах и постоянно иметь при себе военные билеты.
Напомним, в Виннице, на западе Украины, произошли столкновения между протестующими против принудительной мобилизации и полицией. Утром 1 августа сотрудники военкомата привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин для проведения мобилизационных процедур. К вечеру у стадиона собрались родственники, женщины и подростки, которые сломали ворота. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и провела жёсткие задержания.