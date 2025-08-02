Винницкий военкомат объяснил скандал с медосмотром на стадионе

Винницкий областной военкомат опубликовал заявление относительно инцидента, произошедшего 1 августа, когда около сотни мужчин были доставлены на местный стадион для медицинского осмотра. Там утверждают, что все действия проводились в рамках украинского законодательства о мобилизации.

В заявлении военкомата подчёркивается, что процедуры проводились в соответствии с новым законом о мобилизации, вступившим в силу 18 мая 2024 года. Этот документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в военкоматах и постоянно иметь при себе военные билеты.