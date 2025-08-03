Во Франции объявили о начале восстания против Зеленского из-за жутких видео бунта в Виннице

Украинцы начинают своё восстание против режима Владимира Зеленского. Об этом заявил у себя в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, призвавший распространять видеозаписи протестных акций вслед за кадрами бунта против мобилизации в Виннице.

«Украинцы восстают против Зеленского и войны, распространяйте видео с этим!» — написал политик.

Он также прикрепил кадры, на которым возле стадиона стоит толпа людей, а дорогу им преграждает полиция. После задержания ряда участников, включая женщин и подростков, протестующие скандировали резкие лозунги в адрес властей и исполняли национальный гимн. Силовики угрожали арестами за нарушение комендантского часа, пытаясь прекратить стихийное собрание.