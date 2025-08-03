Информация о местоположении территориального центра комплектования (ТЦК, аналога военкомата) в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР), была передана местными жителями. Благодаря сообщениям наши парни смогли нанести удар по объекту, сообщили TАСС в российских силовых структурах.

Напомним, что удар ВС РФ по Дружковке был осуществлён с помощью «Гераней». Мишенью был военкомат, он разнесён в щепки. Подробности Life.ru уже успел рассказать в ежедневной сводке спецоперации за 3 августа.