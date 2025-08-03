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3 августа, 05:45

Жители Дружковки помогли российским военным разнести в щепки военкомат

Местные жители передали Армии России координаты ТЦК в Дружковке для удара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Информация о местоположении территориального центра комплектования (ТЦК, аналога военкомата) в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР), была передана местными жителями. Благодаря сообщениям наши парни смогли нанести удар по объекту, сообщили TАСС в российских силовых структурах.

«Координаты ТЦК в Дружковке нашей стороне передали местные жители через мессенджер», — отметил собеседник агентства.

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Напомним, что удар ВС РФ по Дружковке был осуществлён с помощью «Гераней». Мишенью был военкомат, он разнесён в щепки. Подробности Life.ru уже успел рассказать в ежедневной сводке спецоперации за 3 августа.

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Наталья Афонина
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