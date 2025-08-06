Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев из-за безумных военкомов
European Conservative: Недовольство Зеленским на Украине растёт
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На Украине наблюдается резкий сдвиг в общественных настроениях по отношению к продолжающемуся конфликту и руководству Владимира Зеленского. Согласно материалу The European Conservative, граждане всё чаще выражают недовольство действиями властей, особенно сотрудников военкоматов, чьи методы принудительной мобилизации вызвали широкий резонанс.
По данным публикации, жестокое обращение с призывниками, в ряде случаев приведшее к трагическим последствиям, было подвергнуто критике даже со стороны Совета Европы. При этом, как отмечает издание, Евросоюз продолжает игнорировать проблему принудительной мобилизации и нарушения прав человека в стране.
Изменение общественных настроений на Украине отражает нарастающую усталость от конфликта и разочарование в действиях властей. Так, недавно протестующие попытались прорваться на территорию городского спорткомплекса «Локомотив» в Виннице, где находилось около сотни мужчин, привезённых туда сотрудниками ТЦК. Родственники задержанных взломали ворота комплекса в попытке освободить родных. В итоге новобранцев вывели через запасной выход. Протесты также проходили в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и оккупированном Запорожье.