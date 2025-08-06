На Украине наблюдается резкий сдвиг в общественных настроениях по отношению к продолжающемуся конфликту и руководству Владимира Зеленского. Согласно материалу The European Conservative, граждане всё чаще выражают недовольство действиями властей, особенно сотрудников военкоматов, чьи методы принудительной мобилизации вызвали широкий резонанс.

По данным публикации, жестокое обращение с призывниками, в ряде случаев приведшее к трагическим последствиям, было подвергнуто критике даже со стороны Совета Европы. При этом, как отмечает издание, Евросоюз продолжает игнорировать проблему принудительной мобилизации и нарушения прав человека в стране.