«Пока страна платит кровью»: В Раде раскритиковали Зеленского за пассивность
Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в бездействии после переговоров Путина
Депутат «Верховной рады» Артём Дмитрук резко раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского за пассивную позицию в вопросах будущего Украины. По мнению Дмитрука, Зеленский трусливо ожидает указаний от других стран вместо того, чтобы самостоятельно определять судьбу государства.
«Пока за спиной народа ведутся переговоры о будущем Украины, её «лидер» — опозоренный, с руками по локоть в крови — ждёт, когда за него всё решат. Пока правитель — марионетка, страна платит за это кровью», — написал он.
Отметим, что эти высказывания прозвучали на фоне информации о переговорах президента РФ Владимира Путина с американским представителем Стивом Уиткоффом, где обсуждались вопросы урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что США представили проект урегулирования конфликта на Украине, сохраняющий текущие позиции России. Спецпосланник США Стивен Уиткофф обсудил шесть основных пунктов плана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. План предполагает фактическое признание территориальных изменений в пользу России с отсрочкой их официального закрепления на 49–99 лет.