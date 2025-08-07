Депутат «Верховной рады» Артём Дмитрук резко раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского за пассивную позицию в вопросах будущего Украины. По мнению Дмитрука, Зеленский трусливо ожидает указаний от других стран вместо того, чтобы самостоятельно определять судьбу государства.

«Пока за спиной народа ведутся переговоры о будущем Украины, её «лидер» — опозоренный, с руками по локоть в крови — ждёт, когда за него всё решат. Пока правитель — марионетка, страна платит за это кровью», — написал он.

Отметим, что эти высказывания прозвучали на фоне информации о переговорах президента РФ Владимира Путина с американским представителем Стивом Уиткоффом, где обсуждались вопросы урегулирования конфликта.