«От него уже ничего не зависит»: В Госдуме высмеяли изречения Зеленского о Конституции Украины
Депутат Ивлев: Заявление Зеленского о Конституции Украины бессмысленно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Слова Владимира Зеленского о невозможности территориальных уступок из-за положения украинской Конституции не имеют значения. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Чтобы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на Конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою Конституцию», — сказал он.
По словам парламентария, документ, на который ссылается Зеленский, является результатом торга и компромиссов между депутатами Верховной рады, олигархами и властями на Банковой. Ивлев подчеркнул, что украинский народ не участвовал ни в обсуждении, ни в принятии нынешней Конституции.