В МИД РФ рассказали, на что стоит рассчитывать после переговоров Путина и Трампа

В Москве ожидают, что грядущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа станет стимулом для восстановления диалога между странами, включая запуск прямых авиарейсов. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, предстоящий саммит способен придать новый «импульс нормализации двусторонних отношений», что позволит продвинуться в вопросах, связанных с восстановлением воздушного сообщения. Вместе с тем Рябков отметил, что основной круг обсуждаемых тем будет сосредоточен на других приоритетных направлениях.

Что касается возвращения дипломатической собственности, то изменений в этой сфере пока не зафиксировано — соответствующие вопросы остаются без прогресса.