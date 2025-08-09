Зеленский заявил об отсутствии подвижек в позиции России по переговорам

Владимир Зеленский заявил об отсутствии прогресса в переговорной позиции России. Об этом он сообщил после разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Глава киевского режима уверен, что инвестиции Москвы в оборонную промышленность и продвижение идеи «обмена» украинской территории на украинскую свидетельствуют об отсутствии изменений в позиции РФ.

«В последние дни наблюдается сверхвысокая дипломатическая активность. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что территориальные уступки не гарантируют Киеву безопасности, а лишь улучшают условия Москвы в случае возобновления военных действий. На данный момент необходимо, чтобы все предпринимаемые шаги были направлены на реальное завершение проблемы.