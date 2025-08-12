13 августа американский президент Дональд Трамп проведёт телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, к беседе присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает NBC News.

Согласно сообщению телеканала, после этой беседы главарь киевского режима намерен созвониться с представителями государств, поддерживающих Киев, но уже без участия Трампа и Вэнса.