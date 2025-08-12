Встреча Путина и Трампа
12 августа, 13:38

В преддверии переговоров с Путиным Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам

NBC: Трамп проведёт телефонный разговор с Зеленским и лидерами ЕС 13 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

13 августа американский президент Дональд Трамп проведёт телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, к беседе присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает NBC News.

Согласно сообщению телеканала, после этой беседы главарь киевского режима намерен созвониться с представителями государств, поддерживающих Киев, но уже без участия Трампа и Вэнса.

Стало известно, почему Трамп не желает видеть Зеленского на Аляске
Стало известно, почему Трамп не желает видеть Зеленского на Аляске

Напомним, что 15 августа на Аляске состоится встреча Путина и Трампа. Американский президент ранее допускал территориальный обмен для урегулирования украинского кризиса. Зеленский, в свою очередь, назвал такой вариант неконституционным. Трамп выразил несогласие с экс-комиком и заявил о своей обеспокоенности из-за сложившейся ситуации.

Ольга Сливченко
