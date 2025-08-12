Главарь киевского режима Владимир Зеленский не появится на Аляске во время переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ожидать его приглашения не стоит», — сказал собеседник агентства.

Другой источник назвал причину отсутствия Зеленского. По его словам, Вашингтон не хочет рисковать возможными позитивными результами встречи между главами России и США.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американский лидер выразил недоумение по поводу заявления Зеленского о необходимости конституционного одобрения для территориальных изменений.