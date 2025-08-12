Встреча Путина и Трампа
12 августа, 12:57

Стало известно, почему Трамп не желает видеть Зеленского на Аляске

ТАСС: Зеленский не будет присутствовать на встрече Путина и Трампа на Аляске

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не появится на Аляске во время переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ожидать его приглашения не стоит», — сказал собеседник агентства.

Другой источник назвал причину отсутствия Зеленского. По его словам, Вашингтон не хочет рисковать возможными позитивными результами встречи между главами России и США.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американский лидер выразил недоумение по поводу заявления Зеленского о необходимости конституционного одобрения для территориальных изменений.

Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа в штате Аляска. Американский лидер отметил, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине возможен обмен территориями. В ответ Зеленский заявил, что такой вариант не соответствует конституции страны. Трамп не согласился с мнением экс-комика и заявил о своей обеспокоенности.

Алиса Хуссаин
