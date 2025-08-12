Европейские лидеры быстро утратят интерес к Владимиру Зеленскому и дистанцируются от него, чтобы попытаться наладить отношения с Россией. Такое заявление сделал первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «России 24».

Сенатор отметил, что текущие попытки европейского истеблишмента создать видимость «единого фронта» с главарём киевского режима могут быть кратковременными, и динамика отношений может измениться.

«Я думаю, очень быстро они отвернутся от Зеленского, когда наступит час, и очень быстро попытаются бежать даже впереди Трампа в попытке наладить с нами какие-то отношения», — отметил парламентарий.

Комментируя предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 15 августа на Аляске, Джабаров предположил, что помимо Украины, стороны обсудят экономику и возобновление дипломатических связей. Сенатор указал на необходимость прошествия времени и наличия терпения для такого сложного процесса.

Отдельно Джабаров подчеркнул недопустимость каких-либо компромиссов относительно суверенных территорий Российской Федерации в контексте разрешения украинского конфликта.

«Все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым — это наши конституционные земли, конституционные территории, и торговаться по этому вопросу никто с американцами, тем более с украинцами не будет», — подытожил член Совфеда.