В Госдуме рассказали, на какие компромиссы может пойти Россия на переговорах с Украиной
Депутат Чепа: Россия может пойти на некоторые компромиссы с Украиной
Россия может проявить гибкость и пойти на определённые уступки в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такой вариант развития событий допустил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
«Я думаю, мы готовы на уступки. У нас есть часть территории Сумской области, часть Харьковской, Днепропетровской», — отметил парламентарий, добавив, что ВС РФ также контролируют важный участок в Николаевской области.
Чела заявил, что Россия готова к переговорам, так как Москве «есть с чем идти на компромиссы». Среди потенциальных направлений для таких компромиссов он назвал вопросы, касающиеся буферной зоны.
Тем временем аналитики на Западе полагают, что Владимиру Зеленскому не удастся избежать территориальных уступок. Они указывают на то, что публичная позиция главы киевского режима расходится с его подлинными планами и намерениями.