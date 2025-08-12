Россия может проявить гибкость и пойти на определённые уступки в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такой вариант развития событий допустил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, мы готовы на уступки. У нас есть часть территории Сумской области, часть Харьковской, Днепропетровской», — отметил парламентарий, добавив, что ВС РФ также контролируют важный участок в Николаевской области.

Чела заявил, что Россия готова к переговорам, так как Москве «есть с чем идти на компромиссы». Среди потенциальных направлений для таких компромиссов он назвал вопросы, касающиеся буферной зоны.