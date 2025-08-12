Встреча Путина и Трампа
12 августа, 11:25

В Госдуме рассказали, на какие компромиссы может пойти Россия на переговорах с Украиной

Депутат Чепа: Россия может пойти на некоторые компромиссы с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Россия может проявить гибкость и пойти на определённые уступки в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такой вариант развития событий допустил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, мы готовы на уступки. У нас есть часть территории Сумской области, часть Харьковской, Днепропетровской», — отметил парламентарий, добавив, что ВС РФ также контролируют важный участок в Николаевской области.

Чела заявил, что Россия готова к переговорам, так как Москве «есть с чем идти на компромиссы». Среди потенциальных направлений для таких компромиссов он назвал вопросы, касающиеся буферной зоны.

Окружение Зеленского приготовилось к «болезненным компромиссам»
Тем временем аналитики на Западе полагают, что Владимиру Зеленскому не удастся избежать территориальных уступок. Они указывают на то, что публичная позиция главы киевского режима расходится с его подлинными планами и намерениями.

Ольга Сливченко
