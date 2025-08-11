Евросоюз пытается добиться участия Владимира Зеленского в предстоящих переговорах лидеров России и США, что свидетельствует о нежелании Европы завершать конфликт с Москвой. Такое заявление сделал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету и патриотическим проектам Владимир Рогов в интервью «Ридусу».

По словам Рогова, действия ЕС показывают, что европейские политики заинтересованы в продолжении противостояния. Он отметил, что экономика Евросоюза переживает кризис, и власти пытаются оправдать ухудшение уровня жизни граждан, списывая всё на войну. Кроме того, европейские чиновники не хотят терять доходы, направляя средства налогоплательщиков на поддержку Киева.