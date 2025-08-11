«Экономика переживает кризис»: Рогов объяснил, почему ЕС мешает диалогу России и США
Рогов: ЕС хочет включить Зеленского в саммит США и РФ ради продолжения конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Евросоюз пытается добиться участия Владимира Зеленского в предстоящих переговорах лидеров России и США, что свидетельствует о нежелании Европы завершать конфликт с Москвой. Такое заявление сделал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету и патриотическим проектам Владимир Рогов в интервью «Ридусу».
По словам Рогова, действия ЕС показывают, что европейские политики заинтересованы в продолжении противостояния. Он отметил, что экономика Евросоюза переживает кризис, и власти пытаются оправдать ухудшение уровня жизни граждан, списывая всё на войну. Кроме того, европейские чиновники не хотят терять доходы, направляя средства налогоплательщиков на поддержку Киева.
«Кроме того, европейские политики не хотят лишаться баснословных доходов. Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их на помощь режиму Зеленского. Но реальность такова, что большая часть денег просто разворовывается», — заявил эксперт.
Напомним, европейские страны активно работают над включением Зеленского в обсуждение на планируемом американско-российском саммите в штате Аляска. По данным источников, высокопоставленный дипломат ЕС Кая Каллас планирует консультации с министрами иностранных дел европейских государств для согласования позиций перед предстоящими переговорами между лидерами России и США.