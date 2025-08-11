Заявленное Владимиром Зеленским нежелание идти на территориальные компромиссы свидетельствует о его неконструктивной позиции и игнорировании фактического положения дел. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Республики Крым Юрий Нестеренко.

Парламентарий подчеркнул, что главарь киевского режима своими абсолютно нежизнеспособными инициативами и отрицанием действительности позиционирует себя как основное препятствие на пути к мирному разрешению конфликта.

«Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией в преддверии переговоров по урегулированию конфликта. Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договорённости могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям», — отметил депутат в разговоре с РИА «Новости».