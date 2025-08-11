В Госдуме уличили Зеленского в деструктивной позиции после его слов о территориях
Депутат Нестеренко: Отказ от уступок показывает деструктивный настрой Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Заявленное Владимиром Зеленским нежелание идти на территориальные компромиссы свидетельствует о его неконструктивной позиции и игнорировании фактического положения дел. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Республики Крым Юрий Нестеренко.
Парламентарий подчеркнул, что главарь киевского режима своими абсолютно нежизнеспособными инициативами и отрицанием действительности позиционирует себя как основное препятствие на пути к мирному разрешению конфликта.
«Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией в преддверии переговоров по урегулированию конфликта. Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договорённости могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям», — отметил депутат в разговоре с РИА «Новости».
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен отдавать России территории. В своём утреннем нервозном видеообращении он отреагировал на сообщения западных СМИ о планах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите на Аляске договориться о выводе сил ВСУ со всей территории ДНР. Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Основным вопросом переговоров станет обсуждение ситуации на Украине и возможные варианты урегулирования конфликта. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве.