Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

11 августа, 14:04

В Госдуме уличили Зеленского в деструктивной позиции после его слов о территориях

Депутат Нестеренко: Отказ от уступок показывает деструктивный настрой Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Заявленное Владимиром Зеленским нежелание идти на территориальные компромиссы свидетельствует о его неконструктивной позиции и игнорировании фактического положения дел. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Республики Крым Юрий Нестеренко.

Парламентарий подчеркнул, что главарь киевского режима своими абсолютно нежизнеспособными инициативами и отрицанием действительности позиционирует себя как основное препятствие на пути к мирному разрешению конфликта.

«Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией в преддверии переговоров по урегулированию конфликта. Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договорённости могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям», — отметил депутат в разговоре с РИА «Новости».

«Нечего там делать»: В Совфеде осудили возможное появление Зеленского на встрече РФ и США
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен отдавать России территории. В своём утреннем нервозном видеообращении он отреагировал на сообщения западных СМИ о планах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите на Аляске договориться о выводе сил ВСУ со всей территории ДНР. Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Основным вопросом переговоров станет обсуждение ситуации на Украине и возможные варианты урегулирования конфликта. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве.

Ольга Сливченко
