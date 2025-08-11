«Нечего там делать»: В Совфеде осудили возможное появление Зеленского на встрече РФ и США
Сенатор Джабаров счёл неуместным участие Зеленского в саммите России и США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Участие Владимира Зеленского в саммите России и США на Аляске неуместно и превратит мероприятие в фарс. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».
«Я думаю, что в тот день, когда будет встреча нашего президента [Владимира Путина] и [президента США Дональда] Трампа, Зеленскому там делать нечего, накануне встречи — тем более, а после того, как наш президент уедет, кто хочет пусть приезжает. Захочет ли их Трамп видеть — это другое дело», — заявил сенатор.
По словам Джабарова, Зеленский и поддерживающие его европейские политики заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку их цель — ослабить Россию руками Украины.
Он также отметил, что позиция Европы уже не играет ключевой роли для США. Джабаров напомнил, как Дональд Трамп жёстко указывал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на зависимость ЕС от американских решений. По мнению сенатора, для Трампа сейчас важны конкретные результаты, а не мнение европейских союзников.
Ранее сообщалось, что европейские страны активно работают над включением Зеленского в обсуждение на планируемом американско-российском саммите в штате Аляска. Согласно имеющейся информации, представитель Европейского Союза по международным делам Кая Каллас собирается провести встречу с представителями МИД европейских стран, где обсудят детали грядущих переговоров глав России и Соединённых Штатов.