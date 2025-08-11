«Нечего там делать»: В Совфеде осудили возможное появление Зеленского на встрече РФ и США

Участие Владимира Зеленского в саммите России и США на Аляске неуместно и превратит мероприятие в фарс. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».

«Я думаю, что в тот день, когда будет встреча нашего президента [Владимира Путина] и [президента США Дональда] Трампа, Зеленскому там делать нечего, накануне встречи — тем более, а после того, как наш президент уедет, кто хочет пусть приезжает. Захочет ли их Трамп видеть — это другое дело», — заявил сенатор.

По словам Джабарова, Зеленский и поддерживающие его европейские политики заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку их цель — ослабить Россию руками Украины.