Bloomberg: Украина и Европа срочно разрабатывают план к встрече Путина и Трампа
Евросоюз и глава киевского режима Владимир Зеленский активно обсуждают стратегию накануне встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Цель — избежать потери территорий на востоке Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным», — говорится в материале.
Киев и его союзники обеспокоены возможными последствиями переговоров между Москвой и Вашингтоном. Основная задача — не допустить ситуации, при которой Украина будет вынуждена уступить значительную часть своей восточной территории. В связи с этим экс-комик и европейские лидеры проводят серию виртуальных консультаций, чтобы выработать единую позицию и стратегию перед переговорами.
Ранее сообщалось, что Евросоюз стремится обеспечить участие Владимира Зеленского в переговорах президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. В понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас планирует обсудить с министрами иностранных дел стран Евросоюза предстоящий саммит США и России. В Британии же заявляют, что Зеленский находится в панике. Напомним, что встреча Путина и Трампа намечена на 15 августа.