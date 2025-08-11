Евросоюз и глава киевского режима Владимир Зеленский активно обсуждают стратегию накануне встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Цель — избежать потери территорий на востоке Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным», — говорится в материале.

Киев и его союзники обеспокоены возможными последствиями переговоров между Москвой и Вашингтоном. Основная задача — не допустить ситуации, при которой Украина будет вынуждена уступить значительную часть своей восточной территории. В связи с этим экс-комик и европейские лидеры проводят серию виртуальных консультаций, чтобы выработать единую позицию и стратегию перед переговорами.