Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в панике из-за запланированной встречи президентов России и США на Аляске. Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал британский политический аналитик Александр Меркурис.

«Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу. Он, очевидно, в шоке от того, что, несмотря на обещания, против России не ввели санкции. В любом случае, он просто прячется за Конституцией», — сказал он.

Недавние заявления главаря украинского режима о невозможности обсуждать территориальный вопрос с Россией якобы из-за ограничений Конституции являются лишь политическим приёмом. Меркурис считает, что таким образом Зеленский «прячется» за основным законом страны, чтобы не признавать возможность компромиссов. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызывает у Киева серьёзное беспокойство, поскольку может изменить переговорный баланс между Москвой и Вашингтоном.