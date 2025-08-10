Встреча Путина и Трампа
Во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске глава киевского режима Владимир Зеленский приедет на полуостров, но участвовать в разговоре не будет. Об этом сообщил канал CNN.

«Один из представителей Белого дома подчеркнул, что любое мероприятие с Зеленским, скорее всего, состоится после переговоров Трампа и Путина», — говорится в материале.

В Вашингтоне не исключают участия Зеленского в отдельных встречах на Аляске, однако формат пока не определён. Главная двусторонняя беседа между лидерами России и США пройдёт без присутствия главы украинского режима.

Ранее сообщалось, что Трамп открыт к проведению трёхстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского на Аляске. Однако пока, по просьбе российского президента, планируется двусторонняя встреча лидеров России и США.

