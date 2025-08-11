«Запускаются моськи»: Медведчук рассказал, зачем Зеленского подстрекают к срыву переговоров на Аляске
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимира Зеленского сделали «моськой» для президента США Дональда Трампа. Так, при помощи бывшего комика европейские лидеры хотят сорвать российско-американские переговоры на Аляске. Данное мнение выразил глава «Другой Украины», экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Его [Зеленского], как и лидеров прибалтийских государств, натравливают на Трампа, с целью сорвать договорённости между США и Россией. Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть, а если Путин и Трамп договорятся, то о политическом реванше демократов придётся забыть. Поэтому и запускаются моськи, типа лидеров прибалтийских государств, но главная роль отдаётся Зеленскому», — сказал Медведчук.
Политик заявил, что Украина фактически находится под внешним контролем из-за своей зависимости от западных денег. Он подчеркнул, что ЕС заморозил очередной пакет помощи из-за коррупции, что, по его словам, поставило Зеленского в более уязвимое положение на международной арене. Медведчук также обвинил мировые СМИ в предвзятом освещении деятельности администрации Трампа, утверждая, что Киеву было предписано срывать любые диалоги между Россией и США.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет ситуация на Украине и возможные пути урегулирования кризиса. При этом Киев и европейские страны опасаются, что Трамп может пойти на уступки Путину. По этой причине европейские лидеры не остановятся ни перед чем, чтобы не допустить такого исхода встречи между лидерами Россиии и США.