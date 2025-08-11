Владимира Зеленского сделали «моськой» для президента США Дональда Трампа. Так, при помощи бывшего комика европейские лидеры хотят сорвать российско-американские переговоры на Аляске. Данное мнение выразил глава «Другой Украины», экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Его [Зеленского], как и лидеров прибалтийских государств, натравливают на Трампа, с целью сорвать договорённости между США и Россией. Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть, а если Путин и Трамп договорятся, то о политическом реванше демократов придётся забыть. Поэтому и запускаются моськи, типа лидеров прибалтийских государств, но главная роль отдаётся Зеленскому», — сказал Медведчук.

Политик заявил, что Украина фактически находится под внешним контролем из-за своей зависимости от западных денег. Он подчеркнул, что ЕС заморозил очередной пакет помощи из-за коррупции, что, по его словам, поставило Зеленского в более уязвимое положение на международной арене. Медведчук также обвинил мировые СМИ в предвзятом освещении деятельности администрации Трампа, утверждая, что Киеву было предписано срывать любые диалоги между Россией и США.