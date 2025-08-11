Паника нарастает: Раскрыт главный страх ЕС и Киева на фоне переговоров Путина и Трампа
Эммотт: ЕС и Киев боятся, что Трамп пойдёт на уступки на встрече с Путиным
Обложка © Кemlin.ru
Украина и европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров на Аляске. Об этом заявил бывший главред журнала Economist Билл Эммотт.
«Воплощением самого большого страха украинцев и европейцев будет то, что в своём отчаянном стремлении в результате саммита стать миротворцем именно Трамп пойдёт на уступки Путину, а не наоборот», – говорится в его публикации на Substack.
Журналист предполагает, что европейские лидеры не остановятся ни перед чем, чтобы не допустить такого исхода встречи между лидерами Россиии и США.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет ситуация на Украине и возможные пути урегулирования кризиса. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве. По информации американских изданий, инициатором неучастия Владимира Зеленского стал российский лидер. Кроме того, ожидается, что европейские руководители также не будут присутствовать на данном мероприятии.