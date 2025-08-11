Паника нарастает: Раскрыт главный страх ЕС и Киева на фоне переговоров Путина и Трампа

Украина и европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров на Аляске. Об этом заявил бывший главред журнала Economist Билл Эммотт.

«Воплощением самого большого страха украинцев и европейцев будет то, что в своём отчаянном стремлении в результате саммита стать миротворцем именно Трамп пойдёт на уступки Путину, а не наоборот», – говорится в его публикации на Substack.