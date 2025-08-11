Встреча Путина и Трампа
Трампа призвали убедить Путина оставить Украину «вооружённой до зубов»

Соединённые Штаты ставят перед собой задачу убедить российское руководство в необходимости сохранения Украины как сильно милитаризованной страны в Восточной Европе. Об этом пишет The Washington Post.

Автор статьи полагает, что Запад должен добиться от России признания за Украиной роли постоянной военной базы на восточном фланге Европы. В публикации подчёркивается, что Незалежная «словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием».

Предполагается, что этот план может послужить заменой для членства Украины в НАТО.

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет ситуация на Украине и возможные пути урегулирования кризиса. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве. По информации американских изданий, инициатором неучастия Владимира Зеленского стал российский лидер. Кроме того, ожидается, что европейские руководители также не будут присутствовать на данном мероприятии.

