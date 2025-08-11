Встреча Путина и Трампа
11 августа, 08:13

Зеленский не смог смириться со встречей Путина и Трампа и пытается на неё прорваться

Politico: ЕС планирует протащить Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Евросоюз стремится обеспечить участие Владимира Зеленского в переговорах президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске, пишет Politico.

В понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас планирует обсудить с министрами иностранных дел стран Евросоюза предстоящую встречу лидеров США и России по украинскому вопросу. Она подчеркнула, что Брюссель настаивает на включении Киева и ЕС в любое соглашение между Вашингтоном и Москвой, поскольку это напрямую затрагивает безопасность Украины и всей Европы.

В воскресенье было объявлено, что главный дипломат ЕС проведёт срочную видеоконференцию с коллегами из европейских столиц, чтобы гарантировать присутствие Зеленского на переговорах. В обсуждении также примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига.

Источник в ЕС, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что громких заявлений не ожидается. По его словам, Брюссель намерен разработать стратегию, которая позволит повлиять на итоги саммита на Аляске, оставаясь на расстоянии.

«В шоке»: В Британии оценили состояние Зеленского перед встречей Путина и Трампа

Как сообщалось ранее, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу. По данным американских СМИ, на отсутствии экс-комика Владимира Зеленского настоял именно российский президент. Также, по всей видимости, европейские лидеры не примут участие в этом саммите.

Оксана Попова
