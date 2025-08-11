Зеленский не смог смириться со встречей Путина и Трампа и пытается на неё прорваться

Евросоюз стремится обеспечить участие Владимира Зеленского в переговорах президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске, пишет Politico.

В понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас планирует обсудить с министрами иностранных дел стран Евросоюза предстоящую встречу лидеров США и России по украинскому вопросу. Она подчеркнула, что Брюссель настаивает на включении Киева и ЕС в любое соглашение между Вашингтоном и Москвой, поскольку это напрямую затрагивает безопасность Украины и всей Европы.

В воскресенье было объявлено, что главный дипломат ЕС проведёт срочную видеоконференцию с коллегами из европейских столиц, чтобы гарантировать присутствие Зеленского на переговорах. В обсуждении также примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига.