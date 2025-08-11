Зеленский не смог смириться со встречей Путина и Трампа и пытается на неё прорваться
Politico: ЕС планирует протащить Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске
Евросоюз стремится обеспечить участие Владимира Зеленского в переговорах президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске, пишет Politico.
В понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас планирует обсудить с министрами иностранных дел стран Евросоюза предстоящую встречу лидеров США и России по украинскому вопросу. Она подчеркнула, что Брюссель настаивает на включении Киева и ЕС в любое соглашение между Вашингтоном и Москвой, поскольку это напрямую затрагивает безопасность Украины и всей Европы.
В воскресенье было объявлено, что главный дипломат ЕС проведёт срочную видеоконференцию с коллегами из европейских столиц, чтобы гарантировать присутствие Зеленского на переговорах. В обсуждении также примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига.
Источник в ЕС, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что громких заявлений не ожидается. По его словам, Брюссель намерен разработать стратегию, которая позволит повлиять на итоги саммита на Аляске, оставаясь на расстоянии.
Как сообщалось ранее, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу. По данным американских СМИ, на отсутствии экс-комика Владимира Зеленского настоял именно российский президент. Также, по всей видимости, европейские лидеры не примут участие в этом саммите.