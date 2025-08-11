В США объяснили, на какие жертвы придётся пойти Зеленскому после встречи Путина и Трампа
Профессор Кузник заявил, что Киеву придётся обменять земли на мир
Владимир Зеленский будет вынужден «разменять землю на мир», несмотря на свои заявления о том, что он не пойдёт на это. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. По его мнению, нет никаких шансов на то, что Украина в ближайшем будущем вступит в НАТО или отвоюет территории, которые были получены Россией.
«Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придётся найти лидера, которому это известно. <...> Нет никаких шансов на то, что Украина в обозримой перспективе вступит в НАТО или отвоюет территории, полученные Россией», — цитирует Кузника ТАСС.
По словам профессора, продолжение боевых действий может привести лишь к дальнейшему кровопролитию и большей потере украинских земель. Кроме того, предстоящая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа лишь усилит давление на Киев.
Напомним, что 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу.