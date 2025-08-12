Во Франции назвали разгромом Зеленского реакцию Трампа на отказ Киева уступить территории
Политик Филиппо: Трамп разгромил Зеленского за отказ от территориальных уступок
Зеленский и Трамп. Обложка © ТАСС / ABACA
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал экс-комика Владимира Зеленского за отказ обсуждать территориальные уступки. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Трамп буквально разгромил Зеленского!» — написал Филиппо.
Филиппо передал, что Трамп выразил недоумение по поводу заявления Зеленского о необходимости конституционного одобрения для территориальных изменений. По словам французского политика, американский президент отметил парадоксальность ситуации: если у украинского лидера есть полномочия вести конфликт, то почему для обсуждения территориальных вопросов требуется дополнительное конституционное одобрение.
Французский политик добавил, что Трамп с самого начала конфликта понимал: Зеленский и европейские лидеры препятствуют мирному урегулированию. Как отмечает Филиппо, глава Белого дома неоднократно подчёркивал, что реальные переговоры неизбежно будут включать территориальные вопросы, а затягивание этого процесса лишь увеличивает жертвы.
Ранее Трамп заявлял о своей убеждённости в том, что можно организовать личную встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Во время выступления на пресс-конференции в Белом доме республиканец допустил, что его собственное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не понадобиться. Американский лидер надеется, что такой формат диалога приведёт к окончанию конфликта на Украине.