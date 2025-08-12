Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 07:26

Во Франции назвали разгромом Зеленского реакцию Трампа на отказ Киева уступить территории

Политик Филиппо: Трамп разгромил Зеленского за отказ от территориальных уступок

Зеленский и Трамп. Обложка © ТАСС / ABACA

Зеленский и Трамп. Обложка © ТАСС / ABACA

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал экс-комика Владимира Зеленского за отказ обсуждать территориальные уступки. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Трамп буквально разгромил Зеленского!»написал Филиппо.

Филиппо передал, что Трамп выразил недоумение по поводу заявления Зеленского о необходимости конституционного одобрения для территориальных изменений. По словам французского политика, американский президент отметил парадоксальность ситуации: если у украинского лидера есть полномочия вести конфликт, то почему для обсуждения территориальных вопросов требуется дополнительное конституционное одобрение.

Французский политик добавил, что Трамп с самого начала конфликта понимал: Зеленский и европейские лидеры препятствуют мирному урегулированию. Как отмечает Филиппо, глава Белого дома неоднократно подчёркивал, что реальные переговоры неизбежно будут включать территориальные вопросы, а затягивание этого процесса лишь увеличивает жертвы.

Глупо и нелепо: В США рассказали, почему Зеленского не пригласили на саммит на Аляске
Глупо и нелепо: В США рассказали, почему Зеленского не пригласили на саммит на Аляске

Ранее Трамп заявлял о своей убеждённости в том, что можно организовать личную встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Во время выступления на пресс-конференции в Белом доме республиканец допустил, что его собственное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не понадобиться. Американский лидер надеется, что такой формат диалога приведёт к окончанию конфликта на Украине.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar