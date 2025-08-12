Непреклонность Владимира Зеленского в территориальном вопросе и привела к тому, что он не получил приглашения на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Когда он (Зеленский. — Прим. Life.ru) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (на саммит)», — сказал он.

Эксперт считает, что глава киевского режима утратил способность к рациональной оценке происходящего. Его заявления, идущие вразрез с позицией американского лидера, вызывают удивление. Как отметил Дэвис, Зеленский, обращаясь к Трампу, демонстрирует неуместную самоуверенность, будто их страны находятся на равных, и пытается применять жёсткие методы давления. По мнению эксперта, такая тактика глупа и выглядит нелепо.