«В первый раз»: Зеленский рассказал о переданном Уиткоффом сигнале от России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф якобы передал Украине сигнал от России о готовности к прекращению огня. Данное заявление сделал Владимир Зеленский в ходе брифинга.

По его словам, через американского представителя впервые поступило подобное предложение от российской стороны. Зеленский отметил, что в переданном сообщении представитель Вашингтона настаивал на необходимости территориальных уступок со стороны Незалежной.

Однако бывший комик категорически отверг возможность вывода войск с территории Донбасса. Он подчеркнул, что добровольный уход или принуждение к нему может спровоцировать новый масштабный вооружённый конфликт.