12 августа, 18:55

«В первый раз»: Зеленский рассказал о переданном Уиткоффом сигнале от России

Зеленский: Получил от Уиткоффа сигнал о готовности России к завершению огня

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Gints Ivuskans

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф якобы передал Украине сигнал от России о готовности к прекращению огня. Данное заявление сделал Владимир Зеленский в ходе брифинга.

По его словам, через американского представителя впервые поступило подобное предложение от российской стороны. Зеленский отметил, что в переданном сообщении представитель Вашингтона настаивал на необходимости территориальных уступок со стороны Незалежной.

Однако бывший комик категорически отверг возможность вывода войск с территории Донбасса. Он подчеркнул, что добровольный уход или принуждение к нему может спровоцировать новый масштабный вооружённый конфликт.

Ранее Дональд Трамп выразил несогласие со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент США напомнил, что Зеленскому не требовалось одобрения, чтобы вступить в конфликт. Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.

Юлия Сафиулина
    avatar