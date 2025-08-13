Встреча Путина и Трампа
12 августа, 21:53

Политолог Суслов: Путин предложит Трампу удобный выход из конфликта на Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Президент России Владимир Путин предложит своему американскому коллеге Дональду Трампу «удобный выход» из украинского конфликта. Об этом во время общения с Corriere della Sera заявил заместитель директора Центра европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

Эксперт полагает, что российский лидер предложит республиканцу двусторонний план перемирия в зоне спецоперации, не предусматривающий участия в нём киевского режима и Европы. Этот план может предполагать вывод сил Вооружённых сил Украины с территории Донбасса, отказ Незалежной от вступления в Североатлантический альянс, пункты о демилитаризации страны и проведение конституционной реформы «в федеративном смысле».

Суслов склонен считать, что Трамп согласится на это предложение, поскольку он находится в безвыходной ситуации из-за угроз ввести пошлины в отношении КНР, Индии и Бразилии, которые не намерены отказываться от импорта российских энергоресурсов. Достижение договорённостей с Путиным по Украине позволит президенту США сохранить лицо, заключил политолог.

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не стремится устанавливать жёсткие красные линии для Российской Федерации в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В то же время, как подчеркнула официальный представитель администрации США, американский президент призывает Россию и Киев напрямую обсуждать вопросы гуманитарного характера.

