Главарь киевского режима Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча на Аляске станет личной победой для президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление бывший комик сделал во время общения с Agence France-Presse.

«Во-первых, он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) встретится (с Дональдом Трампом. — Прим. Life.ru) на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США», — заявил Зеленский. Он добавил, что саммит на Аляске ещё больше отсрочит момент принятия новых санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.