Зеленский назвал предстоящие переговоры на Аляске личной победой Путина
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Главарь киевского режима Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча на Аляске станет личной победой для президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление бывший комик сделал во время общения с Agence France-Presse.
«Во-первых, он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) встретится (с Дональдом Трампом. — Прим. Life.ru) на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США», — заявил Зеленский. Он добавил, что саммит на Аляске ещё больше отсрочит момент принятия новых санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.
Напомним, российский лидер встретится с республиканцем на Аляске 15 августа. В ходе переговоров будут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, все стороны хотят прекращения боевых действий, однако для этого Владимиру Зеленскому придётся «что-то подписать». Киевский режим и Европейский Союз выражают недовольство тем, что на встрече не будет представлена украинская сторона. Там по-прежнему настаивают на формуле «ни слова об Украине без Украины».