Сопровождающим Путина журналистам выдали визы США для поездки с ним на Аляску

Практически все журналисты кремлёвского пула получили американские визы. Представители СМИ вместе с президентом России Владимиром Путиным отправятся на Аляску, где пройдёт его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

На данный момент посольство США пока не вернуло все паспорта. Но журналистам были выданы однократные визы типа I, действующие до ноября, для поездки на саммит глав государств, пишет ТАCC.