Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 05:57

Сопровождающим Путина журналистам выдали визы США для поездки с ним на Аляску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Практически все журналисты кремлёвского пула получили американские визы. Представители СМИ вместе с президентом России Владимиром Путиным отправятся на Аляску, где пройдёт его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

На данный момент посольство США пока не вернуло все паспорта. Но журналистам были выданы однократные визы типа I, действующие до ноября, для поездки на саммит глав государств, пишет ТАCC.

Россия и Китай получили радостные новости из США перед встречей на Аляске
Россия и Китай получили радостные новости из США перед встречей на Аляске

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа состоится на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Первоначально рассматривались более простые варианты, но из-за туристического сезона в штате Аляска оказалось мало подходящих мест. В результате выбор пал на крупнейший город, а военная база была признана единственным местом, отвечающим всем необходимым требованиям безопасности.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar