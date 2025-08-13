Сопровождающим Путина журналистам выдали визы США для поездки с ним на Аляску
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto
Практически все журналисты кремлёвского пула получили американские визы. Представители СМИ вместе с президентом России Владимиром Путиным отправятся на Аляску, где пройдёт его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.
На данный момент посольство США пока не вернуло все паспорта. Но журналистам были выданы однократные визы типа I, действующие до ноября, для поездки на саммит глав государств, пишет ТАCC.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа состоится на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Первоначально рассматривались более простые варианты, но из-за туристического сезона в штате Аляска оказалось мало подходящих мест. В результате выбор пал на крупнейший город, а военная база была признана единственным местом, отвечающим всем необходимым требованиям безопасности.